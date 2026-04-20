Carlos Baute admite que confundió concentración de la oposición con meeting de Vox

El reconocido cantautor y eugenista venezolano, Carlos Baute, reconoció haber confundido la gran concentración de venezolanos en Madrid con un meeting de Vox, razón por la cuál participó en cánticos racistas en contra de Delcy Rodríguez pensando erróneamente que “estaba en confianza”.

“Desde lo más profundo de mi corazón, quiero disculparme. Para mí, la gente morenita incluso es humana”, detalló Baute a través de un video de Instagram. “Vi que estaba Abascal presente junto a María Corina y Netanyahu, y la verdad pensé que era una reunión de Vox. Me sentí tan en confianza que casi salgo con mi disfraz de Franco que me pongo todos los carnavales, halloween y hasta en diciembre. De nuevo, me disculpo con quienes se hayan sentido aludidos, no es su culpa tener un intelecto inferior. Sin embargo, la realidad es que los insultos nunca van a ser la respuesta, sino el amor, ese que nos ha llevado tan lejos y le ha mejorado la raza a tantas familias a través del sacrificio de personas blancas, como yo, que siempre estamos salvando el mundo”, detalló Baute, mientras se echaba 70 toneladas de champú de manzanilla en el pelo.