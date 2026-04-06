Los tripulantes de la misión Artemis II orbitaron con éxito la Luna por primera vez en 53 años, pero ahora regresan a la Tierra en estado de shock. Durante el sobrevuelo, los cuatro astronautas detectaron claros indicios de vida en la cara oculta del satélite, que para su sorpresa, resultó siendo una comunidad venezolana completamente establecida.

El piloto del Artemis, Victor Glover, expresó su desconcierto con el inesperado descubrimiento: “Estábamos muy emocionados por ser los primeros seres humanos en viajar a la Luna desde el Apollo 17, pero resulta que ya hay una comunidad entera de venezolanos viviendo en el lado oscuro. Tienen casas de dos pisos con televisión satelital, piscinas comunitarias en los cráteres lunares y hasta organizan piques de rovers en la superficie. Por lo que pudimos observar, se establecieron tras llegar en la misión Argenis II Urdaneta hace al menos 10 años y actualmente cuentan con una línea de autobuses espaciales marca Encava que cubren la ruta Caracas – Lunaragua, con la que viajan cuando necesitan visitar familiares o resolver trámites en el planeta Tierra”, detalló Glover, mientras se ponía tapones en los oídos porque el raptor house del LunarCraterSoundRover no lo dejaba escuchar ni sus pensamientos.