Joven que siente temblor no sabe si es réplica, si es trauma o si ya sucumbió a la locura

Luego de 1.200 réplicas, 5.687 cadenas en el grupo de WhatsApp del condominio y al menos un brote psicótico, el joven Eduardo Martínez perdió por completo la capacidad de discernir si realmente está temblando de nuevo y debería bajar corriendo las escaleras o si sencillamente terminó de descender a la locura.



“Últimamente la vida se siente como tener un vibrador dentro”, reflexionó Martínez, quien solo quiere un momento de paz. “Por más que trato de despejar la mente, hay momentos donde siento que se mueve el piso y es difícil saber si es una réplica, se cayó la vieja del condominio o mis vecinos están haciendo el amor. A veces no es ninguna de las tres y simplemente me imagino el temblor en mi cabeza… Otras veces es simplemente que se me sube la presión de la arrechera despues que las viejas del condominio prohibieran pesar más de 80 kilos y el uso de los ascensores después del mediodía porque les provocó”, detalló Martínez, mientras sufría un ACV.