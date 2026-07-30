FVF pregunta a Infantino en cuánto le deja el cupo para ir al Mundial

El presidente de la FVF y responsable de servirle aguardiente a los jugadores en la pausa de hidratación, Jorge Giménez, aprovechó la controversia con el plan de Gianni Infantino de vender un porcentaje de la FIFA a capital privado para preguntarle en cuánto le deja un cupo para clasificar directamente al Mundial 2030 y qué métodos de pago acepta.

El mismo Giménez confesó su complicidad en este complot tras ser cuestionado por una periodista deportiva: “Claro que sí, mi amor, mi reina, ¿cómo te llamas? Mira, yo le escribí un DM y le dije ‘Epale calvo, ¿cómo está la vaina? ¿En cuánto me dejas el cupo ahí pa’ los panas? Te puedo pagar a tasa euro’ y ya. Tú sabes que uno hace lo que se puede por la vía futbolística, le dimos zapatos Pocholin a los jugadores, les inyectamos vitamina B12 con Nutrichicha después de las borracheras y hasta les entregamos prepagos de apoyo emocional, pero si no rinden, nos tocó cumplir la promesa de clasificar al Mundial por vía administrativa”, detalló Giménez, mientras le preguntaba a la reportera si quería conocer Los Roques.