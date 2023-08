Hidrocapital convierte show de camisetas mojadas en show de camisetas

Lo que se esperaba fuera un espectáculo para cualquier toyotero, terminó en una gran decepción para todos los asistentes del “Ultra Wet Car Sound System LCD Los Totumos”, luego de que Hidrocapital cortara el suministro de agua por trigésimo octava vez en el día, arruinando así el show de camisetas mojadas.

Ender González, asistente del evento y miembro del Club Optra, ofreció algunos detalles sobre lo que se vivió esa noche: “Uno se gasta una platica para salir de la rutina a ver… tu sabes, tangas, batitubos, cosas que ya uno a esta edad no ve en casa, solo para que vengan los ineptos de Hidrocapital y dañen el evento con su ineficiencia en el sistema hidrológico de la ciudad. Yo creo que si organizaban mejor, pedían 5000 dólares por entrada y se podía comprar una cisterna para mojar camisetas o algo. ¿Tú crees que yo me hubiese comprado esta cerveza de 10 dólares si hubiera sabido que no iba a haber camisetas mojadas? No chamo, así no se puede. Me tocará quedarme viendo como tiemblan el bajo de los Optra toda la noche, porque no hay más nada que hacer”, aseguró Gonzalez, mientras lloraba de la frustración por no ver mujeres desnudas en colectivo a otros hombres.