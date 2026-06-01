Imputan policías por literalmente andar pendientes de una paja

El Ministerio Público informó a través de un comunicado publicado desde su Grindr oficial la aprehensión de 5 funcionarios de la división anti gozadera de la PNB por estar literalmente pendientes de una paja en una orgía LGBT+ y extorsionar a 33 hombres.

El Fiscal (E) del Ministerio Público, Manuel “Manolo” Mandinga, escribió: “Ciudadanos respetables de la comunidad LGBT+, activistas y estimados maricos tristes, ya no estén tristes porque les informo que se hará justicia con respecto a los 5 funcionarios capturados por andar pendientes de una paja, de hecho, más de una paja, porque tenían una banda dedicada a andar pendientes de los tipos y extorsionarlos por el presunto delito de ‘no ser tipos serios’, algo irónico porque los que no son serios son ellos que andan pendientes de una paja, en vez de PNB andaban pendientes de penes ver. Así mismo, involucraremos a alguien de la oposición en este y en todos los delitos que ocurran en el territorio nacional para no perder la costumbre” concluyó el comunicado firmado con un bolígrafo Mont Blanc comprado con el dinero de la extorsión.