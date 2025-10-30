Imputan por traición a la patria a chama que se llama Stephanie en vez de Estefani

Esta semana el fiscal general del Ministerio Púbico, Tarek William Saab, imputó con cargos de traición a la patria, terrorismo lingual y estadounidismo a la venezolana Stephanie Herrera por no llamarse Estefani, quien ahora enfrenta al menos 800 años de cárcel.



Luego de leer 5 horas de poemas escritos de su puño y letra a cientos de periodistas obligados, Tarek dió la noticia: “Hemos detenido a la ciudadana Stephanie Herrera de 19 años por tener un nombre fascista, imperialista y anti alex saabista. Ella debió llamarse Estefani, Estefanelys o por lo menos Estefimar para evitar sembrar zozobra en la población, que últimamente andamos muy asustados con cualquier cosa que suene gringa, tanto así que mandé a quemar todos mis Cadillacs y compré puros deportivos europeos y japoneses. De paso, he emitido una orden de captura contra todas las Sophies, Elizabeths y Richards de Venezuela, y si no les gusta pues cambiense el nombre a algo más criollo como Vladimir, Xi Jing Ping o Dimitri, porque aquí hay un pueblo que no va a tolerar injerencia extranjera” concluyó Saab mientras le pulía los zapatos al embajador de Cuba.