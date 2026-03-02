Las crecientes tensiones de Estados Unidos con Irán, las de Emiratos Árabes con Irán y las de Europa con Irán han puesto en alerta máxima al mundo entero, incluyendo al joven José Barrios de Barcelona, Estado Anzoátegui, quien le tuvo que escribir a su ex Carlota Peña, del país de Medio Oriente Lechería, para saber si estaba bien.

El heroico gesto del joven que puso a un lado el pasado por el bienestar de su expareja dejó atónito a su mejor amigo, Alfredo Fernández, quien declaró ante la prensa: “Chamo, de verdad que José tiene un corazón gigante porque después de que la loca esa lo dejara solo por besarse con sus tres mejores amigas él igual la llamó, le preguntó cómo estaba su familia por los bombardeos y hasta se pidió un delivery de shawarmas de Lechería para apoyar la causa, un tipazo si me preguntan a mí. Ella igual lo llamó desubicado y lo bloqueó en WhatsApp, pero yo le presté el mío para que la llamara llorando, un gesto que demuestra lo mucho que le importa la caída del régimen iraní y los derechos de las mujeres árabes”, concluyó Fernández antes de ayudar a José a grafitear un “Te amo mi lokita” en el portón de Carlota.