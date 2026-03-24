El Archipiélago Independiente Enchufado de Los Roques decretó tres días de luto tras el lamentable fallecimiento de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años. Esto en solidaridad con las cientos de modelos que visitaban la isla todas las semanas gracias a la venta de contenido en la plataforma.

Dahiana Soler, fundadora y CEO, CFO & COO de Swimsuitsvzla_VIP y prepago encargado del archipiélago, declaró: “Los Roques se une para honrar la vida del señor Leonid, en solidaridad con sus amantes y cachos, decretando tres días de duelo. Esperamos que este sea un tiempo de reflexión, unidad y tusi melancólico, por Leonid. Lo recordaremos como un hombre honorable que hizo su fortuna gracias al trabajo de millones de personas que trabajan con el sudor de su frente de abajo”, afirmó Soler, mientras ordenaba destruir 87 arrecifes para construirle una estatua.