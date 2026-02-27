PDVSA vende gasolina premium aceptando tu carro como método de pago
¡Llegaron las ofertas más esperadas de Venezuela!, la estatal petrolera PDVSA anunció que ahora todas su gama de gasolinas premium, gasolinas Dubai y gasolinas que sí son gasolina se venderán a cambio del auto al que se le surtirá del vital líquido automotor.
El ministro venezolano del poder popular para el petróleo y la guarapita, Mohamed Al Assan Salem Barroso, aseguró: “Llegaron los que te escoñetan el sueldo y el carro, los precios locos de la gasolina. Luego del fracaso de nuestra gasolina exclusiva en dólares y el gasoil exclusivo en coronas noruegas decidimos venderla en algo mucho más abundante: el carro. Con solo entregar un vehículo de cualquier año en cualquiera de nuestras estaciones de servicio usted podrá llevarse a casa una pimpina de la gasolina de la más alta calidad en el país, y de paso le regalamos el ambientador de mortadela para que no le moleste tanto el olor”, concluyó el ministro antes de arrancar un camión 350 con 4 litros de guarapita de parchita.