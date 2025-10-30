Estadio Monumental solo permitirá ingresar desnudo a los juegos
Los Leones del Caracas publicaron esta semana las nuevas normativas para ingresar al Estadio Monumental, destacando que sólo permitirán ingresar al recinto individuos sin ningún tipo de posesión material, terrenal o espiritual que los distraiga de la pelota caribe, es decir, como Dios los trajo al mundo.
José Ángel Villalobos, encargado de la seguridad del estadio, community manager y la cara detrás de “León”, confirmó las medidas: “Andar revisando bolsos, bolsillos y boxers en busca de armas, drogas o cualquiera cosa divertida toma demasiado tiempo y dinero que no tenemos, por eso decidimos simplificar las cosas prohibiendo el ingreso de cualquier pertenencia, punto. Aquí venimos a ver el juego totalmente desnuditos, rueda libre, borrachos y viendo bola parejo. También les recomendamos a todos los asistentes presentarse 12 horas antes con el código QR impreso, sellado, certificado, legalizado y apostillado con el objetivo de evitar congestión en los puntos de acceso. Además, quedan advertidos que las fuerzas de seguridad dispararan a cualquier persona que tenga un cargador en la mano”, aclaró Villalobos, mientras montaba un puesto para cuidar pertenencias por tan sólo $500 la hora.