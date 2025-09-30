Gobierno que hace lo que le da la gana firma decreto para hacer lo que le da la gana

El día de ayer, Nicolas Maduro, manager de Louis BPM y líder del gobierno que tiene veinticinco años haciendo lo que le da la gana, confirmó que ya firmó el decreto de conmoción externa, el cual se activará de manera inmediata en caso de que EE.UU se llegara a agredir el país, otorgándole el poder de hacer lo que le dé la gana.

“Le digo al pueblo de Venezuela, que el decreto está listo, ya está firmado con crayón de cera, besado con labial carmesí y guardado en la misma bóveda donde vive Jaua. Ese decreto me otorgaría el poder constitucional de hacer todo lo que yo quiera, incluso jugar Fortnite hasta las cinco de la mañana sin que me manden a bañar. En caso de que un ente extranjero nos toque, se activaría rápidamente dándome las facultades como máximo líder de hacer lo que sea para garantizar la paz del país. Por ejemplo, yo con ese decreto tengo el poder de quitarme los interiores con los pantalones puestos, yo lo haría por mi país, eso se me permite. También podría conectarme al WiFi de quién yo quiera sin tener la clave, obviamente lo haría, el decreto me permite como mi deber constitucional de tener internet. Y ni hablemos de suspender las garantías constitucionales, yo las suspendí hace rato pero shhh, no mencionen nada de eso que Cilia después se me molesta”, afirmó Maduro en su programa con Maduro+, mientras limpiaba la grasa de empanadas de la comisura de boca con las hojas de la constitución.

El máximo mandatario continuó su alocución con una amenaza al gobierno de los Estados Unidos: “Mucho cuidadito, su excelencia Donald J. Trump, porque aunque yo sé que tiene un corazón noble, bondadoso y lleno de amor, si decide escuchar al fascista dannyoceancista de Marco Rubio, vamos a tener serios problemas usted y yo, de caballero a caballero. Yo quiero que sepa que ya estamos construyendo la gran Trump Tower Guarenas, en caso de que decida ir por el camino de la paz. Pero de lo contrario, mi querido catire, se enfrentará ante la furia de los más de siete miembros de la Milicia Bolivariana que aún no les da un ACV”, concluyó Maduro, mientras firmaba otro decreto para que el día dure 48 horas.