Padrino López pregunta dónde es que depositan la pensión

Esta mañana Vladimir Padrino López, ex-general en jefe del ejército venezolano e inventor de echarse una antes de dormir, fue visto preguntando por el centro de Caracas dónde es que depositan la pensión. Esto luego de que Delcy Rodríguez le otorgara la jubilación prematura obligatoria forzosa como agradecimiento por su desempeño el 3 de enero.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba buscando sugar mommy en la cola de la pensión (Ya sabemos, no tuvimos el corazón de decirle) y lo enviamos a tomar las declaraciones de López: “Muchacho, jovencito, ¿tú no sabrás dónde es que deposita la pensión y cómo es ese proceso, la cosa, el merecumbé? Porque fíjate que yo estaba acostumbrado a que 15 y último me depositaban una cosa que le decían “presupuesto militar” y me lo gastaba por ahí viajando, comprando botas militares Gucci y apostando en Polymarket. Pero conchale, yo no sé qué habrá pasado el tres de enero, porque esa madrugada me la pasé viendo todas las de los Avengers, pero más nunca volvieron a depositar. Ahora estoy buscando cómo es la cosa de la pensión, pero si sabes también por ahí de un trabajito, avísame, ya me puse el Open to Work en Linkedin y todo. Yo soy bien bueno echándole lacrimógenas a estudiantes, entrenando sexagenarios en palo de escoba táctico y desapareciendo billones de dólares en equipos militares rusos y chinos”, detalló López, mientras le mostraba a nuestro pasante subpagado el podcast de 74 horas que grabó junto a Vladimir Villegas.