Vinicius da positivo para ácido hialurónico en prueba antidopaje

Esta mañana saltaron las alarmas en las oficinas del Real Madrid luego de que el astro brasileño y ganador del Condón de Oro, Vinícius Júnior, diera positivo por ácido hialurónico en la prueba antidopaje de La Liga. Esto, luego de que el jugador se inyectase más de la cantidad reglamentaria en la barbilla para parecer un concursante de reality show en Netflix.

Fuentes cercanas al Real Madrid revelaron, en condición de anonimato, su molestia con la decisión del jugador: “Esto es completamente inaceptable, ¡joder! Nosotros le dimos permiso de irse de vacaciones a Medellín para que volviera lleno de tusi, como la gente normal, no convertido en Barbilla Roja y con una sobredosis de ácido hialurónico. ¡Hostia, si hasta le montaron implantes de culo los cabrones! Los estatutos de la FIFA dejan muy claro que los futbolistas solo pueden hacerse injertos capilares en Turquía o ponerse carillas fosforescentes, nada más, y Vinícius lo sabía muy bien. Ahora el club tendrá que vender a Asensio al Deportivo Táchira para pagar la multa, y probablemente Vini no vuelva a tener la misma velocidad porque todo ese líquido en el mentón lo va a desequilibrar en el campo”, concluyó Florentino Pérez, quien pidió mantener su identidad fuera del artículo.