Señor que finge ser Vinicius firma con equipo que finge jugar fútbol
El influencer colombiano Ricardo Rincón, mejor conocido en redes sociales como “El Vinicius de la Nutrichicha”, firmó su primer contrato como futbolista con el club venezolano Triple A Frontera, conocido por hacerse pasar por un equipo de fútbol real en la segunda división de la Liga Futve, que a su vez pretende ser un torneo profesional de verdad.
Conversamos con John Jairo Álvarez, presidente del club de teatro y responsable del revolucionario fichaje: “Estamos muy contentos porque se convierte en el primer jugador que al menos, así viéndolo de lejitos, parece un jugador profesional. La afición va a estar muy felíz de poder verlo en el campo corriendo, pateando el balón y bebiendo miche andino, tal como lo hace el Vinicius real. Además, creemos firmemente que esto subirá nuestro nivel deportivo, puesto que nuestra plantilla actual consiste de 8 guerrilleros, 6 ganaderos, 3 becerros y 1 peruano secuestrados por los guerrilleros. Esperemos que dé la talla contra los imitadores de Mbappé, de Arango y de Lebron James que tienen los demás equipos” detalló Álvarez mientras le descontaba de su primera quincena a Rincón el uniforme del equipo