Atlético de Madrid le manda meñique de Julián Álvarez al Barcelona como fe de vida

El Atlético de Madrid, conocido por su estilo aguerrido e intenso en el campo y en las oficinas, envió este lunes a la sede empresarial del FC Barcelona, un dedo meñique del delantero Julián Álvarez, para demostrarle al equipo culé que el argentino sigue vivo y que no piensan bajar un euro de los 500 millones de su cláusula de rescisión.

A través de una serie de notas hechas con letras recortadas de revistas, el director técnico de los colchoneros, Diego Pablo Simeone expresó: “Che, estoy harto de ser la del proceso. Perdí la Copa del Rey, perdí la Champions, perdí el cabello. ¡No perderé a Julián! Sí Deco y Flick lo quieren, exigimos 500 millones limpios en un maletín en billetes de veinte no marcados. Ah, y a Ferrán. ¡También queremos a Ferrán! Le damos 48 horas a Laporta para responder, de lo contrario puede que le llegue una oreja a su despacho. Igual Julián sin oreja no será más feo que ninguno de mis hijos”, concluyó el mensaje que recibió un Barcelona preocupado de que Álvarez no podrá hacer más la señal de la araña.