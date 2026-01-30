Netflix anuncia remake de Ciudad Bendita
El gigante del streaming, las series de adolescentes cuarentones y de cancelar shows cuando por fin se ponen interesantes, Netflix, anunció que el remake de Ciudad Bendita: más ciudad, más bendita, ya se encuentra en producción. Esta rápida decisión vino tan sólo días después de que la empresa estadounidense adquiriera Venevisión por $10 a tasa BCV y media bolsa de guarapita casera.
Ted Sarandos, co-CEO de Netflix y responsable de producciones como Black and trans mirror, Historia de un concubinato y Floyd: El hombre de las dificultades, ofreció más detalles acerca de esta nueva versión de la novela: “Queremos darle una nueva vida y una nueva luz a esta impactante novela que, honestamente, marcó mi juventud. Pero queremos hacerlo con un enfoque más moderno, con actores afroaméricanos como Michael B. Jordan, Sydney Sweeney y Will Smith para representar mejor la venezolanidad, pero manteniendo obviamente a Roque Valero que se conserva físicamente como un joven sexagenario de 40 años en la tercera edad. También nos enfocaremos en que los personajes digan en voz alta todo lo que están haciendo, pensando o piensan hacer para entretener a nuestro público mentalmente atrofiado que consume nuestro contenido mientras scrollea en tiktok y juega Subway Surfers” concluyó Sarandos antes de entrar en crisis por las fuertes críticas al remake inclusivos de El Zorro llamado La Zorra.