En una noticia que podría ser un fanfic erótico y delicioso para Nicolás Maduro —si tan solo supiera leer— se dio a conocer la información donde el rapero Tekashi 6ix9ine logró que el empresario 100% colombiano, Alex Saab, le autografiara un paquete de leche del CLAP en una prisión federal en Miami.

6ix9ine, un reconocido entusiasta de los polvos blancos, declaró en exclusiva: “Man, lo de Maduro y Bob Esponja fue asombroso, pero esto es real street shit. En mi guetto todos somos fanáticos de la leche del CLAP, la usamos para todo, desde comer cereal con carne mechada hasta frisar una pared. Tener la oportunidad de que un verdadero capo te la firme es real gangsta shit. Ya mi colección está tomando forma, no puedo esperar a que venga Tarek William para que me firme este plug anal”, concluyó Tekashi mientras el paquete de leche hacía estornudar a un perro antidrogas.