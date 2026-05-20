Panini lanza barajitas de la Vinotinto solo por joder

La reconocida empresa de álbumes que gana dinero una vez cada 4 años, Panini, lanzó al mercado las nuevas barajitas de la selección Vinotinto sólo por joder, para recordarles que Curacao sí clasificó al Mundial.

El actual CEO, director ejecutivo y encargado de cortar todas las barajitas torcidas, Ivam Ataide Faria, explicó que tomó la decisión gracias a una combinación de aburrimiento y lastima: “Me pareció fascinante pensar que aunque tenían el apoyo incondicional de todo el país, la vinotinto igual jugó con resaca para quedar fuera del Mundial, entonces ¿por qué no capitalizar ese apoyo mientras hacemos dinero? Como igual no clasificaron, elegimos para este álbum especial a los jugadores que nos dio la gana y que sí merecían clasificar al mundial como Juan Arango, Juan Arango 2, Agui, el clon de Juan Arango, Victor Drija, Donald Trump y Jeffrey Epstein”, explicó Faria, mientras vendía las barajitas de Neymar Jr. a $5.000 por Marketplace.