Las mejores noticias del 2025

2025, el año en que la ciencia ficción nos prometió carros voladores y lo único que vimos volar fueron par de botes peñeros en el Caribe. Si el 2024 nos dejó con la duda de si “Venezuela se arregló”, el 2025 llegó para confirmarnos que lo que se arregló fue la fachada de un bodegón que ahora es una cancha de pádel de tres pisos.

Este año arrancó con la promesa de que la Inteligencia Artificial nos iba a resolver la vida, pero en la práctica sólo sirvió para que tu tío empezara a mandar fotos de Jesucristo con el pelo de Trump por Whatsapp. En el plano internacional, Elon Musk finalmente compró un país pequeño en Centroamérica solo para usarlo de servidor, mientras que Taylor Swift sacó su álbum número 40 sobre su ruptura con el holograma de un exnovio.

Aquí en el patio, la dolarización terminó de mutar en algo que ni los economistas de Harvard entienden: el año donde te aceptan Zelle, Binance, Bolívares y culo. Vimos cómo los conciertos en el Estadio Monumental pasaron de traer artistas internacionales a traer a hologramas de artistas que ni siquiera saben dónde queda Caracas.

A la vuelta de la esquina nos espera el 2026, el año mundialista donde seguramente seguiremos discutiendo si la Vinotinto tiene fe matemática, fe espiritual o si simplemente nos dedicaremos a apoyar a Brasil, Argentina, España como todos los mundiales. Gracias por sobrevivir otro año más en esta simulación tropical llamada Venezuela.