Luis Olavarrieta sobrevive al control mental de Jorge Rodríguez

El periodista venezolano Luis Olavarrieta estrenó ayer una de las entrevistas más riesgosas de su carrera con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que logró resistir, durante más de 40 minutos de tensión pura, los incesantes y oscuros intentos de control mental por parte del actual número 2 del chavismo.

Mientras se recuperaba del trauma grabando un unboxing de mortadela de tapara para un bodegón de Las Mercedes, el periodista ofreció sus declaraciones: “Fue horrible, sentí como Jorge me leía hasta la clave del Banesco. Pero gracias a mis grandes aliados comerciales de Farmacias FarmaFarma, quienes me enviaron estas maravillosas gomitas masticables anti-control mental sabor a parchita, pude repeler las ondas psíquicas del psiquiatra de la Asamblea Nacional. Y hablando de sanar heridas del alma, en estos momentos de zozobra no hay nada como un buen masaje neuro-drenante, rejuvenecedor y liposuccionante de la Dra. Migbelys Azuaje, que me alinea los chakras, me resetea el router interno y me deja el cutis listo para la cámara”, afirmó el periodista, justo antes de anunciar que su próximo invitado para oír «el otro lado de la historia» sería el mismísimo Satanás.