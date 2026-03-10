La renuncia de Tarek Wiliam Saab como fiscal general de la república dejó un vacío en el press de banca del Ministerio Público, creando incertidumbre entre los amantes de las poesías de mierda quienes esperaban ansiosos que Delcy Rodríguez nombre a alguien a la altura de las circunstancias, y así lo hizo nombrado una inteligencia artificial como nuevo fiscal general.

La dictadora (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, dió el anuncio mientras el embajador de Estados Unidos le tatuaba a Lebron James en la pantorrilla: “Colectivos y gente decente de Venezuela, la tecnología avanza rápidamente y con ello la revolución, por eso he decidido que el fiscal general ya no será una persona, sino una inteligencia artificial que descargué de Ares en este pendrive. Se llama ChatPNB y es capaz de fabricar casos e imputar a más de un millón de inocentes por segundo, que es casi la mitad de lo que logró Tarek en su peak pero nos cuesta mucho menos porque esta IA no necesita robar, ni gastar el papel del ministerio para escribir poemas de mierda porque ya lo sabe hacer por correo. Además, Chat PNB está desarrollado para hacerse el loco cuando pregunten por presos políticos, torturas o si es verdad que Robert Serra se cogía a su escolta, cosa que es totalmente falsa y no se debería hacer eco de tales patrañas” concluyó la mandatario quien tras conectar el pendrive hizo que un virus dejara sin luz a Maturín.