Joven entra a tasca por el 2x1 en cervezas y descubre que también es un estadio de béisbol

La típica noche de “caerse a curdas” entre panas terminó en una grata sorpresa para el joven Miguel Ruiz, quien entró a la reconocida tasca Estadio Monumental Simón Bolívar aprovechando la promoción de 2×1 en cervezas, sólo para descubrir que en realidad es un estadio de béisbol, con los jugadores en el campo aprovechando la promoción también.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en el sitio —matando tigres como el escurridor de los boxers de Agui— para que tomara las declaraciones de Ruiz: “Brother esta es mi tasca favorita para beber con los panas, sólo después de una que se llama Estadio Universitario, y otra que le dicen Universidad Central. Las mejores peas de mi vida, ¿sabes? Y resulta que apenas hoy descubrí que la vaina tiene entretenimiento en vivo, ¿qué tal? Hay como unos gordos que se meten al campo a batear y darse bola parejo, una locura. Deberían convertir esto en una especie de deporte y todo, ¿sabes? Que de vez en cuando haya coñazas tipo UFC y todo. Yo creo que fácilmente podría ser el deporte nacional”, afirmó el Ruiz, mientras le vomitaba 15 cervezas encima a nuestro pasante subpagado.