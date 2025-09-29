Louis BPM afirma que disfrazarse de Súper Bigote no tiene nada que ver con sus tendencias políticas

“Extrañar a Chávez, estar suscrito al Twitch de Elías Jaua y vestirse de Super Bigote no tiene nada que ver con ser chavista, esos son los medios que quieren convencerte de que todo es político”, dijo el rapero Louis BPM en una entrevista a medios puertorriqueños defendiéndose de quienes lo acusan de apoyar al régimen de Nicolás Maduro solo por disfrazarse de Super Bigote en los premios Juventud.







El artista que tenía una prometedora carrera musical hace más de 24 horas, declaró: “Mano, pa hablarte claro, de pana y todo yo no soy chavista ni me identifico con los chavistas, simplemente yo soy muy fanático de los cómics de Super Bigote, su sidekick GorgojoMan y mis favoritos, Los Jóvenes Tetones y su líder el Chico Bersia. Quiero que sepan que esto no es un tema ni de derecha ni de izquierda, esto es un tema de amar el puño de hierro de Super Bigote cuando aplasta a los majunches sin el debido proceso, eso sí es de admirar. Jamás me pondría una franela para denunciarlo. Por eso quiero dedicar mi premio Juventud a todos esos muchachos de la juventud PSUV que no somos chavistas pero que sí amamos nuestro país y estaríamos dispuestos a armar a cualquier colectivo para cuidar la Patria de mi comandante eterno. Y pa’ los fanáticos, como dice mi canción: ‘tienen que poner rodilla en tierra cuando me mencionen porque yo tengo los bonos y las misiones’, que viva la Patria y los artistas que no somos chavistas pero tampoco estamos con la oposición porque somos chavistas”, concluyó el cantante a quien misteriosamente le apareció un contrato para cantar en el Dracufest luego de sus declaraciones.