La película de terror que está arrasando en las salas de cine y televisores del Aladdin por igual, Obsession, es una clásica historia de “Cuidado con una loca”. Sin embargo, su director Curry Barker, el youtuber convertido en cineasta, reveló que su mayor inspiración para la película fue la corta relación que tuvo con una gocha en Jacksonville.

En una entrevista con la más prestigiosa revista de entretenimiento de todo el país, Domingüire, Barker explicó: “La conocí justo cuando terminé la universidad; una hermosa gocha llamada Alessandra Zambrano que me cautivó con su mirada inocente, su trato servicial y la forma en que siempre me decía ‘yousted’. Al principio parecía una relación perfecta, pero poco a poco me di cuenta que estaba obsesionada conmigo, con mi nacionalidad y con sacarme la green card. Además, me manipulaba con su acento cada vez que peleabamos y terminaba disculpándome yo, aunque ella era la que me montaba cachos cada semana. Fue muy difícil salir de ahí, pero al mismo tiempo la extraño”, detalló Barker, mientras le transfería $1500 para ayudarla con la fianza de su “primo”.