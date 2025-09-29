El Papa León XIV, quien sorpresivamente no comparte vínculos con Oscar de León, sorprendió a millones de devotos esta mañana al anunciar la beatificación del señor Abelardo Roballo Gómez, un empresario venezolano que cada quincena es completamente poseído por misericordia de Dios al pagarle a sus empleados en USDT en vez de bolívares.

El histórico hecho ocurrió durante la más reciente misa en el Vaticano, donde el Sumo Pontífice sorprendió a miles de devotos católicos que igual pecan todos los días con sus palabras: “Pagar el sueldo en USDT es un verdadero milagro, uno que este cordero de Dios hace cada quince días cuando le deposita la quincena a sus empleados, y uno que ciertamente todos deberían replicar. Yo sé que es difícil, pero el camino de nuestro Padre Todopoderoso nunca es fácil. A lo largo de nuestra vida terrenal encontramos muchas tentaciones de Satanás, como pagar a tasa BCV, cobrar en tasa euro o incluso escuchar canciones de Louis BPM, sin embargo, Roballo Gómez demostró ser un verdadero ángel en vida que nunca se desvió en su camino al reino de los cielos, en donde será perdonado del pecado de lujuria que comete a diario con su secretaria”, explicó el Papa, mientras anunciaba la venta de estampas firmadas del nuevo Santo Roballo a tasa euro.