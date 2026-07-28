La falta de presos políticos obligó al SEBIN a emprender un nuevo negocio: diplomados en detención a venezolanos. Su primer cliente, ICE, ya contrató los servicios para recibir decenas de cursos y seminarios en Estados Unidos para capacitar a sus agentes en las técnicas de desaparición, tortura y violaciones de DD.HH necesarias para cumplir la labor.

El inspector general, instructor y coach motivacional, Deivis Hernandez Fernandez, ofreció más detalles acerca de este revolucionario diplomado: “Nuestro equipo de espertos (SIC) está impartiendo sus esperticias (SIC) en lo que vendría siendo las modalidades de captura, secuestro y desaparición de ciudadanos del tipo venezolano y, o, u caroreños como tal. El diplomado cuenta con 80 módulos entre las modalidades modulares presencial, virtual y prácticas de campo, entre los que se encuentran ‘Técnicas de Catfish con Góticas Culonas’, ‘Derechos Humanos: No existen si los ignoras’ y nuestra clase favorita ‘Nudos Bondage para la Celda y para la Cama’, impartida por el compañero Vladimir Villegas”, explicó Hernandez Fernandez, mientras proponía detener a todo el que sepa salar la comida en Florida.