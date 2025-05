Tienda vende producto en $20.000, un riñón y un ojo de la cara si pagas en bolívares o $20 si pagas en dólares

La brecha entre la tasa del dólar BCV y paralelo ha obligado a los comercios a buscar maneras ingeniosas de navegar el mercado cambiario sin descapitalizarse, como es el caso de Inversiones Electro-Sports Clothing & Plomería, quienes acaban de lanzar una nueva oferta: un juego de boxers casi nuevos por $20 si pagas con dólares en efectivo, o $20,000, un riñón y un ojo si decides pagar con bolívares a tasa BCV.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en triciclo por puesto hasta a la sede comercial de este establecimiento, ubicado en la avenida Vargas, Barquisimeto, donde tomó las declaraciones de su propietario, el señor Alirio Álvarez: “Es que la vaina ahorita no sólo está arrecha sino que es un enredo, porque yo voy al proveedor para comprarle unos pantalones y me pide que le pague a paralelo de Cúcuta, pero entonces llega el cliente y me exige que venda a BCV, porque él vende a paralelo para venir a comprar BCV de la semana pasada, entonces yo tengo que subirle el precio en dólares al cambio para que en bolívares a BCV yo no pierda plata, entonces él piensa que está ganando pero igual le sale más caro, pero entonces también tengo que hacer la oferta en dólares porque necesito esos verdes, ¿sí me entiendes? Al final terminamos vendiendo este equipo de sonido, por ejemplo, en $35.000 dolaritos al cambio BCV, más una camioneta y un cuarto de pulmón sano, o medio pulmón si fumas, pero si me pagas con dolares en efectivo te lo puedo dejar en $30, ¿me entiendes o no me entiendes?”, le explicaba Álvarez a nuestro pasante, mientras le vendía un caramelo a cambio de todas sus pertenencias.