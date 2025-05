Dólar paralelo se vuelve gratis tras arresto de señor que manejaba Monitor Dólar

El régimen de Nicolás Maduro anunció la detención del administrador de la página Monitor Dólar, Carlos Pérez Abreu, y otras 20 personas asociadas a él por el delito de sacar un promedio del precio al que se vende el dólar realmente y publicarlo en redes. Esta acción tuvo como resultado que todos empezaran a regalar sus dólares y que Venezuela se convirtiera en el centro financiero del mundo.

Uno de los policías involucrados en el arresto, el sargento Postobón Herrera, orgulloso de la operación comentó: “Por fin el ciudadano de tipo facista fue arrestado, liberando a todos del criminal dólar paralelo y poniendo fin a la guerra económica como tal per se. Gracias a su arresto el dólar paralelo se volvió gratis y el Banco Central ahora sí vende dólares a tasa BCV, no como antes por culpa de la oposición, Elon Musk y Rawayana. Sin duda ese precio criminal basado en datos reales no era tan bueno como el que dicta mi presidente Maduro a dedo sin saber ni siquiera contar hasta el 7, eso sí es un líder de verdad. Bueno, los dejo porque voy saliendo a comprar 13 millones de dólares que acabo de cobrar mi quincena de 0 bolívares más el bono de guerra de minitecas económicas que son 2 bolos más”, concluyó el funcionario antes de su sesión fotográfica para la revista Forbes.