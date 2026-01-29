Real Madrid anuncia a Mbappé como nuevo director técnico, presidente y recursos humanos

Tras una humillante derrota ante el S.L. Benfica en la UEFA Champions League, el Real Madrid sorprendió a todos los fanáticos del deporte rey —después de las bolas criollas— anunciando que Kylian Mbappé será el nuevo DT, presidente, recursos humanos y diseñador gráfico del equipo.

Esta mañana el club hizo oficial el fin de la etapa de Álvaro Arbeloa con un comunicado en su estado de WhatsApp con música de Sin Bandera de fondo, así como la dimisión de Florentino Pérez de su puesto de comandante supremo intergaláctico y supercalifragilisticoespialidoso de la institución que presidió con mano dura y machete en mano durante más de dos décadas. El anuncio dejó boquiabiertos a todos los miembros del Club de Fans Real Madrid Guarenas Oficial, pero todas sus dudas fueron resueltas en un segundo comunicado, esta vez publicado en las historias de close friends de Vinicius Jr, donde la agrupación merengue hace oficial la juramentación de Kylian Mbappé como nuevo presidente obrero revolucionario interplanetario antibarcelonista, como nuevo director técnico del equipo y como nuevo jefe de recursos humanos del club caucásico.

Kylian prometió hacerse cargo de que a todos los jugadores les caiga su respectivo bono de las 15 Champions sin excepciones ni atrasos. También juró convencer a Vinicius Jr de que deje de meterse en el Instagram de Isabella Ladera durante los partidos y a Jude Bellingham de reducir al menos un 5% su consumo diario de barriles de ron Dragón.