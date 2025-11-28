Nicolás Maduro, ordenó retirar de manera inmediata a su embajador en La Casa de Alofoke tras la decisión de República Dominicana de permitir que Estados Unidos use sus aeropuertos para operaciones militares en el Caribe.

Así lo confirmó en cadena nacional la principal figura del chavismo y única persona capaz de tomarse un litro de arequipe a fondo blanco: “Acabo de ordenar la retirada de nuestro honrado embajador de las instalaciones diplomáticas de la Casa de Alofoke por culpa de las pretensiones imperiales del señor Donald J. Trump. Señor Alofoke, ¡el que se mete con Venezuela se seca! A partir de ahora usted es enemigo número uno de la patria de nuestro libertador Simón Bolívar, Chávez y Louis BPM, basta de entrometerse en los asuntos de los venezolanos, ni usted, ni sus SuperChats, ni las nalgas de Gracie Bon atentarán jamás contra un país que decidió ser libre”, concluyó Maduro, minutos antes de anunciar la Casa de Súper Bigote con la participación de artistas tan conocidos como Sandino Primera, Erika Schwarzgruber y Jaime, el imitador de Coquito.