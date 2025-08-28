PNB pone a la orden fosas nasales para incautar toda la droga posible

En una heróica demostración de compromiso en la lucha contra las drogas, los Periqueros Nacionales Bolivarianos (PNB) pusieron a la orden sus fosas nasales para cualquier operación que involucre olfatear, aspirar o llanamente capturar todo tipo de estupefacientes y alucinógenos ilegales, incluyendo pero no excluyendo: cocaína, tusi, y chimó en polvo.





El Comisario Jefe y autor de la técnica de combate de succión foso orificial antiimperialista, Jeffry Pérez Pérez, ofreció más detalles acerca de la disposición del cuerpo de inseguridad: “Nosotros nos encontranos (sic) en lo que vendría siendo la disposición total y acsoluta (sic) para combatir y luchar contra la catalogada droga del tipo estupefaciente de cualquier calificativo tóxico como tal. Por dicho hecho situacional, colocamos nuestras fosas nasales del tipo orificio corporativo a la absoluta disposición del gobierno nacional de nuestro comandante en jefe para incautar todos y cada uno de los gramos de droga que se encuentren en el territorio nacional como tal denominado como Venezuela per sé. No descansaremos hasta desaparecer el último gramo de perico, tusi, heroína, crack, fentanilo, chimó en polvo, marihuana, cerveza y hasta pollo en brasa de contrabando”, afirmó Pérez Pérez, mientras se metía 4 líneas de perico recién incautadas de su bolsillo derecho.