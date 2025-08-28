EE.UU difunde nuevas imágenes de Godzilla rumbo al Caribe

El gobierno de Donald Trump ha hecho retumbar las redes sociales, Fuerte Tiuna y centenares de grupos de whatsapp de señoras con la nueva adquisición de la marina estadounidense para combatir el narcotráfico en el mar Caribe: el dinosaurio mutante Godzilla.

Por ahora, el Pentágono no ha entrado en detalles sobre cómo consiguieron el Kaiyu -probablemente en marketplace-, sin embargo, confirmaron que va en camino a Los Roques: “Godzilla ha sido entrenado para combatir el narcotráfico en el Caribe, listo para merendar narcosubmarinos, destruir narcolanchas y pulverizar narcobanana botes, muy usadas por el cartel de los soles por cierto. Esperamos que en los Roques controle un poco el tráfico de tusi, que se estima que alcanza los 3 kilos semanales por nariz, una locura solo vista en rumbas de reggaetoneros o en el camerino de los teletubbies en los 90s, pero creemos que Godzilla armado con un AR-15, un chuzo y el arma más poderosa, la palabra, debería ser suficiente para calmar las aguas en esa región venezolana, no sabemos si en todas porque ya hemos visto que en Venezuela los paquetes de droga llegan hasta nadando solos a las orillas” afirmó el director del pentágono antes de ordenar una retirada por el temor que le causó un video de un miliciano practicando tiro al blanco con taquitos de papel.