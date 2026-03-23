Comunista español en Cuba no entiende de qué se queja la gente si su hotel 5 estrellas siempre tiene luz

El político de izquierda español, Pablo Iglesias, afirmó la noche de ayer que los cubanos están confundidos sobre su propio país y su propio gobierno. Además, aseguró no comprender por qué se quejan tanto de las fallas del comunismo si su hotel 5 estrellas en La Habana en todo momento tiene luz, aire acondicionado y comida hasta para desayunar 5 o 6 veces.

“Hombre, no entiendo por qué los cubanos se quejan, ¡aquí hay de todo! Vivir así en España me costaría una fortuna por culpa de la derecha, en cambio aquí, gracias al comunismo, todo es gratis. Esta mañana desayuné tortilla de tonina con camarones bañados en lágrimas de sirena y no me costó absolutamente nada. Incluso me asignaron mis propios esclavos cubanos que no cobran ningún sueldo porque no lo necesitan, si todo me lo dan gratis, supongo que a ellos también. Los cubanos deberían dejar de quejarse tanto, aprender de mí y venirse a vivir al Grand Hotel Bristol Habana Vieja, para que vean cómo se vive el verdadero comunismo”, detalló Iglesias, mientras toda la isla se quedaba sin luz para que él pudiera terminar de ver la última temporada de Soy Georgina en Netflix.