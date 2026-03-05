Arkham Asylum solicita la extradición de Leito Oficial

El Comisario de la Policía de Ciudad Gótica y seguidor de “Góticas Culonas Guarenas” en Facebook, James Gordon, solicitó formalmente esta semana al gobierno venezolano la extradición del peligroso influencer Leonel Moreno, alias Leito Oficial, para enfrentar los cargos pendientes por su larga lista de crímenes en la ciudad del Caballero de la Noche.

“Tal vez en Venezuela su único crímen haya sido ser una deshonra nacional, vergüenza universal y desgracia pública, pero acá en Ciudad Gótica tiene cuentas pendientes que debe saldar”, señaló el comisario Gordon frente a los medios de comunicación. “Leito pasó por nuestras calles en su paso desde el Darién hasta Ohio, pero el poco tiempo que estuvo aquí lo aprovechó para crear caos y documentarlo en sus redes sociales. Salió a pedir dinero para fentanilo junto al Joker, provocando su eventual muerte, también embarazó a Harley Quinn, pero peor aún, se robó el traje a Batman y lo utilizó para hacer lives en TikTok bailando mientras pedía dinero. Estos actos no serán perdonados porque aquí mantenemos la ley el orden, nunca permitimos más de 10 psicópatas sueltos por las calles al mismo tiempo, ese es nuestro límite, y lo que hizo este mal llamado influencer no quedará impune”, concluyó Gordon, mientras anunciaba que liberaron al Pingüino tras dos horas de cárcel por su último atentado terrorista.