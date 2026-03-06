Comunista argentino le reprocha a Messi que Maradona se reunía con mejores violadores

Como argentino, Lionel Messi ha vivido toda su carrera bajo la sombra de Diego Armando Maradona, constantemente juzgado por no consumir cocaína, salir a burdeles, ni meterle goles a niños sin piernas. Sin embargo, para el comunista Lisandro Romero, ver a Messi junto a Trump fue un acto totalmente reprochable, pues “el Diego” se juntaba con los mejores violadores.

“Y sí, boludo, Messi jamás va a superar el legado del Diego juntándose con Donald Trump, debería más bien ir a visitar a Maduro a la cárcel, creo yo”, explicó Romero, vistiendo una gorra del Boca y su clásica franela del Ché Guevara con las axilas manchadas. “Si te ponés a comparar, el Diego siempre estaba con los más grandes, los ídolos, los cracks de no pedir consentimiento, como Evo Morales, ¿viste? Para mí, Messi está perdiendo el tiempo con Trump, el boludo ni siquiera fue tantas veces a la Isla de Epstein. Vos sabés que Evo hizo cosas mil veces peores en La Orchila y Margarita, ídolo mundial. Leo siempre va a ser un pecho frío neo-liberal que apoya atrocidades como la guerra en Irán, no como mi amado Maradona, que se re calentaba en el campo, se juntaba con líderes comunistas autoritarios y apoyaba atrocidades afines a mi tendencia política, así que no me molesta”, concluyó Romero, mientras asistía a una protesta para exigirle a Milei fundar el ministerio de los glory holes.