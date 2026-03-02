El ataque bélico de Irán contra Dubái afectó los mercados de valores internacionales, disparando el precio del barril de prepagos tras dejar atrapada a la mitad de la población de Medellín en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, así como a cientos de miles de prepagos de todo el mundo.

Maryori Figueroa, secretaria general de la Organización de Países Exportadores de Prepagos (OPEP), confirmó que la crisis en Medio Oriente afectará dramáticamente el precio del barril: “Nuestras mejores prepagos, paisas, costeñas y hasta las de Cali se encuentran en este momento atrapadas en Dubái tras esos ataques tan berracos al aeropuerto. Escuchen, es que ni siquiera las podemos repatriar en buque porque Irán mandó a cerrar el estrecho de Ormuz después de que Trump les detonó el estrecho, mientras que el Canal de Panamá se encuentra absolutamente co-lap-sa-do con las prepagos filipinas, ¿ven? Por ahora, desde la OPEP, humildemente trataremos de cubrir la demanda del continente con envíos de mujeres de alto valor desde Los Roques, pero le advertimos al mundo que los precios no serán económicos mientras las grandes potencias se empeñen en hacer la guerra en vez del amor, así bien rico, como nos gusta a todos”, concluyó Figueroa, mientras se iba cargado por siete travestis.