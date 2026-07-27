Cuando nada podía estar peor en Venezuela, avistan a Cthulhu en Margarita

Luego de dos terremotos, una melodía perfecta y un chavismo, parecía que nada podía estar peor en Venezuela, sin embargo, la vida no deja de sorprender y está vez fue con la aparición de la entidad cósmica con cara de pulpo Cthulhu en playa El Yaque, en la isla de Margarita.

Luego de que el Dios primigenio se comiera al último argentino fotógrafo de Margarita, a dos rusos y unas empanaditas de cazón, nuestro pasante subpagado pudo ir a entrevistar al superviviente Chuito Marcano: “Ese bicho es un mardito, güon, estabanos (sic) disfrutando la playa porque es lo único que no ha explotado y derrepente sale como una especie de chipichipi gigante a acabar con todo, hasta a la señora de los masajes se la trago, pero luego la escupió, supongo que estaba demasiado salada. Es que aquí en Venezuela es imposible aburrirse, siempre hay un peo, si no es un desastre natural es un político jodiendo o una entidad cósmica, ya de verdad que es imposible que estemos peor”, concluyó Chuito antes de tropezar con una ouija y resucitar accidentalmente a Fidel Castro.