Alcalde del PSUV que nadie sabe su nombre arrasa en elecciones de municipio que nunca ha visitado

Con los ojos llenos de lágrimas, la voz temblorosa y ansioso por brindar un mejor futuro, así no recibió su nuevo cargo Jorge Robini, el recién elegido alcalde del municipio Güiriparito, en Carabobo, quien nunca ha visitado el lugar y nadie ahí lo conoce pero recibió el puesto por ser del PSUV.

En su discurso de aceptación, Robini prometió villas, castillos y moteles para Güiriparito ante los dos pelagatos que votaron por él: “Pueblo valiente de Güiriparito, lo logramos, por fin este glorioso municipio tendrá su renacer empezando con la alcaldía que la mudaré a Lechería para que me quede más cerca de la casa. Además que ni sé donde queda su pueblo de mierda, pero tengan por seguro que les llevaré socialismo y la mayor cantidad de bodegón per cápita del país, es más, ¿dónde está la tarjeta de débito de la alcaldía? Ya mismo voy a Armani a comprarme unos bóxers y si sobra algo les compro una caja de birras para que me celebren como se debe. Imagínense lo comprometido que estoy con mi natal Güiriparito que les donaré este kilito de asfalto para que tengan por lo menos una calle y no se ensucien tanto los cauchos de mi camioneta cuando visite la porquería esa que ustedes llaman casa, que asco me dan de pana, ¿por qué no gané un municipio fino? ¿a caso en Chacao no hay gente pobre e ignorante como ustedes para engañar? No sé me acerquen que me vomito, ¡miserables!”, concluyó el alcalde antes de gastar el tanque de agua a una señora lavando su camioneta.