Julián Álvarez pide a Donald Trump intervención militar para salir del Atlético de Madrid

Las alarmas en Washington se encendieron esta mañana J.D. Vance se subió a la bascula y cuando el jugador argentino y esclavo del Atlético de Madrid, Julian Álvarez, se acercó a los medios de comunicación para denunciar que el club madrileño tiene lazos con Super Bigote, así como pedirle a Donald Trump llevar a cabo una intervención militar en Madrid con la finalidad de liberarlo.

Nervioso, sudando y con un círculo de seguridad de soldados cubanos rodeándolo, Álvarez aprovechó muy rápidamente los micrófonos de El Chiringuito, VTV Sports y JauaVisión para denunciar: “Por favor, presidente Donald J. Trump, de catire a catire, apriete el puño y mande a bombardear las oficinas del Atlético de Madrid en Chueca, mande unos drones de esos que le explotaron el culo a Jaua. Mande unos marines en Chinooks hasta Madrid y sáqueme de aquí, por favor, ya hasta tengo el trajecito Nike listo para la extracción. Después se puede quedar con el Metropolitano y monta una Trump Tower, unos balancines de petróleo y hace lo que le dé la gana, con tal esta gente no gana títulos, nadie los va a extrañar. Yo sólo quiero cumplir mi sueño de jugar en el Barca, pero si usted quiere me manda para los Patriots y allá yo veo como hago, yo no soy tan fuerte ni nada pero yo creo que con un poquito de fororo en el mate aunque sea un touchdown hago”, detalló Álvarez, antes de que los agentes cubanos del Atlético de Madrid se lo llevasen encapuchado en la parte de atrás de un Peugeot blindado.