FIFA obliga a Messi a jugar con mocasines para que el mundial sea más justo

Con el fin de mantener más justos los emparejamientos de la Copa del Mundo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA y cosplayer de Hitman, Agente 47, emitió este lunes un decreto de emergencia que obliga a Lionel Messi a disputar lo que resta del Mundial 2026 utilizando mocasines de cuero formal o cholas en lugar de botines de fútbol.

El comunicado publicado vía Instagram por la Federación Internacional de Fútbol y Apuestas (FIFA) declaraba lo siguiente: “No podemos permitir estos atentados contra el espectáculo. En este Mundial el ciudadano Lionel Messi rompió el récord de más Mundiales disputados, más goles en Mundiales y mayor cantidad de veces que una persona dijo ‘fulbo’. Para evitar mayores ventajas sobre los otros futbolistas y los tipos que juegan en Ecuador, el señor Messi deberá saltar al terreno con mocasines de suela lisa, tipo Sebago o los populares ‘Neutroni’. En caso de que esta medida no cambie en lo absoluto el desenlace del torneo nos veremos obligados a pedirle que juegue con pantalones tubito, todo sea para que el torneo sea medianamente justo”, concluyó el comunicado firmado el presidente de la FIFA, el streamer Speed y algunos miembros de El Chiringuito