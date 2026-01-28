Miguel Cabrera asegura que apoya al chavismo porque sin pobreza no hay peloteros que vengan de abajo

El exgrandeliga venezolano y responsable de regalarle un bate a Chavez, Miguel Cabrera, confirmó nuevamente su apoyo al chavismo acompañando a Delcy Rodríguez en su visita a la Universidad Central de Venezuela, argumentando que sin el chavismo no existiría pobreza para que los peloteros vengan de abajo.

Enviamos a nuestro pasante subpagado para que tomara las declaraciones del pelotero: “Yo ya te dije que esa chama no es hija mía y no le voy a mandar ninguna manuten… Ah, ¿no es sobre eso? Olvida lo que dije. Bueno, en fin, la verdad yo no me meto en política y no me considero ni de derecha ni de izquierda, yo lo que soy es chavista de corazón. Pero no como los chavistas de ahorita que lo que están es pendientes del billete, de un ministerio, de un enchufe. No. Yo soy chavista porque defiendo los ideales de mi comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías: Aumentar la pobreza, robarse todas las riquezas del país y hacer que el pueblo pase roncha parejo. ¿Sí me explico? Porque de ahí es de donde nacen los buenos peloteros, los grandeligas, los Hall Of Fame. ¿Cuándo has visto tú un pelotero sifrino? No existen. Esos sólo sirven para jugar pádel, preguntar en qué colegio estudiaste y ponerse a llorar porque no pueden robar del gobierno también. Aquí te lo digo, Chávez robó todo lo que había que robarse para que el beisbol venezolano llegara a otro nivel y, Dios mediante, con mi presidenta interina Delcy Rodríguez vamos a sufrir bastante hasta que ganemos la Serie Mundial”.