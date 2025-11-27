INAC revoca licencia a todas las aerolíneas que se negaron a rotular los ojos de Chávez en sus aviones

El Instituto Nacional de Aviones Chavistas, INAC, cumple sus amenazas y retira las licencias a 2 de las 3 aerolíneas que todavía funcionaban en Venezuela por no rotular los ojos de Chávez en las alas y ventanas de sus aeronaves.



Nicolás Maduro apareció en televisión nacional disfrazado de Jay Jay el avioncito para anunciar: “Señoras, señores y señoros (sic) de las aerolíneas, guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por miliciano, ya me cansé de exigirles que rotulen sus aviones con los ojitos de mi comandante eterno, así que les retiraré las licencias de vuelo en Venezuela y abriré nuevas aerolíneas que viajen a países que absolutamente nadie quiere visitar, como Guinea Ecuatorial y Guinea Perual también”.

Posteriormente el mandatario anunció la inauguración de 3 aerolíneas del estado que ocuparán el lugar de las que se fueron, estás serán: Tupamaros Airlines Bistró, Aves Saab y Chicken Wingos, esta última siendo un servicio de delivery de pollo frito socialista vía aérea.