Karol G sigue los pasos de Rosalía anunciando su nuevo disco evangélico

La talentosa artista colombiana y amante de los hombres con alopecia, Karol G, anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum “CRISTX”. Este nuevo proyecto presentará un concepto completamente nuevo, original y único inspirado en el evangelismo, respaldado por una orquesta sinfónica de música clásica combinada con vallenato.

Aprovechamos que las FARC finalmente liberaron a nuestro pasante subpagado tras darse cuenta que no tenía dinero, y lo enviamos a la ciudad de Medellín, donde entrevistó a la señora G: “¿Qué más, mor? Estoy muy emocionada por este nuevo proyecto en el que venimos trabajando desde hace meses, pensando, refrescando el perfil de Rosalía hasta que me llegó la musa, pues. Me vino así una idea bien original, totalmente propia, de hacer todo un álbum sinfónico inspirado en el evangelismo, con una estética bien chimba de mujeres usando faldas hasta los tobillos, los hombres con trajes XXL heredados de un abuelo, y todo esto combinado con la hermosa arquitectura de los galpones con sillas blancas y cornetas. Yo creo que lo van a disfrutar mucho porque es algo que nunca nadie ha hecho”, explicó la artista colombiana, quien en los últimos años estrenó los discos Babylonia Club, DeBÍ TiRAR MáS FOToS BaZuCO, The Life of a Paisa Girl.