Bad Bunny rompe los esquemas al llegar vestido de miliciano al Met Gala

El artista puertoriqueño Bad Bunny rompió nuevamente los esquemas de la moda en la alfombra del Met Gala 2026, donde llegó maquillado con prótesis en todo el cuerpo para aparentar un ‘look’ septuagenario, vistiendo un revolucionario traje de miliciano bolivariano, acompañado por un palo de escoba como accesorio reglamentario, acorde con el uniforme.

Logramos tomar las declaraciones del Cabo Primero Benito Antonio Martínez Ocasio –dos días tarde debido a la incompetencia de nuestro pasante– quien nos ofreció una mirada más detallada detrás de su vanguardista outfit disidente: “Acho, cabrón, la temática de este año es que la moda es arte, ¿y qué más artístico que la revolución socialista? Si para lo único que ha servido es para vender camisetas del Ché Guevara y pantalones de camuflaje. Yo por eso me vine aquí con este uniforme de miliciano, con mi botas Pocholín y mi maquillaje de pensionado, porque por más vieja que sea la revolución, el uniforme mantiene el estilo a través de las generaciones, papi. Allá en Venezuela con este uniforme se ha perreado hasta abajo en todos los bares del país, a cualquier edad, como debe ser”, explicó Martínez, mientras le hacía el favor a nuestro pasante de reportarlo con ICE para que lo devolvieran de Nueva York hasta nuestra oficina gratis.