Inter de Miami organiza partido contra la Vinotinto para que Messi llegue a los 1000 goles

El Inter de Miami, único equipo en la MLS con más de 3 fanáticos, confirmó esta semana la organización de un partido especial contra la selección Vinotinto, el cual se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Cabudare. Esto con el objetivo de que Lionel Messi, su jugador estrella, finalmente llegue a los 1000 goles en su carrera durante esos 90 minutos.

David Beckham, propietario del equipo y reconocido por casarse con Posh de las Spice Girls, ofreció más detalles acerca del esperado encuentro: “Messi ya tiene más de 890 goles en su carrera, cerca de los 2 que logró marcar su ídolo, el Chiqui Meza. Por esta razón consideramos que es el momento ideal para que alcance los 1000 tantos de una vez por todas en un partido conmemorativo, donde todos lo podamos celebrar con tequeños del emprendimiento de Telasco y unas copas del más fino cocuy de Cabudare. Realmente sólo necesitaría marcar 1,2 goles por minuto, sin contar cualquier añadido. Parece complicado, pero nuestro equipo de expertos hizo un análisis exhaustivo y descubrió que la selección vinotinto es el único equipo que juega con una oncena de ‘mochos’, por lo cual no será nada difícil”.