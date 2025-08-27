PNB incauta 5.000 toneladas de cocaína que estaban merodeando en sus oficinas

Esta semana funcionarios de la Pollera Nacional Bolivariana (PNB) en vez de a darle un duro golpe a los estudiantes lo dieron al narcotráfico, incautando alrededor de 5 mil toneladas de presunta cocaína que se encontraba libremente merodeando por el comando nacional anti-pro-contradrogas de Maracay.

El comisario Oropeza, quien dirigió con éxito la operación, dió declaraciones mientras hacía una muñeco de nieve con el material decomisado: “En nombre de mi presidente obeso Nicolás Maduro hemos capturado este peligroso paquete de nevazúcar de la mala, desarticulando así a 18 carteles de droga que operaban en secreto en el comando y que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro presidente. El polvo criminalístico fue encontrado en flagrancia intentando entrar por las narices de mis honestos compañeros para obligarlos a cometer actos fascistas como vender un Corsa en 12 mil dólares o escuchar Rawayana, menos mal llegué a tiempo para impedir el crimen y llevar a mi casa, digo, ante la justicia a estas deliciosas panelas a excepción de estos 3 kilitos de acá que me los voy a llevar el finde a la discoteca de al lado para corroborar que no estén ligados con cal”, concluyó el funcionario antes de ir a su entrenamiento de trompo en caso de que los Estados Unidos invadan armados con beyblades.