PNB incauta 5.000 toneladas de cocaína que estaban merodeando en sus oficinas

PNB incauta 5.000 toneladas de cocaína que estaban merodeando en sus oficinas

Esta semana funcionarios de la Pollera Nacional Bolivariana (PNB) en vez de a darle un duro golpe a los estudiantes lo dieron al narcotráfico, incautando alrededor de 5 mil toneladas de presunta cocaína que se encontraba libremente merodeando por el comando nacional anti-pro-contradrogas de Maracay. 

El comisario Oropeza, quien dirigió con éxito la operación, dió declaraciones mientras hacía una muñeco de nieve con el material decomisado: “En nombre de mi presidente obeso Nicolás Maduro hemos capturado este peligroso paquete de nevazúcar de la mala, desarticulando así a 18 carteles de droga que operaban en secreto en el comando y que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro presidente. El polvo criminalístico fue encontrado en flagrancia intentando entrar por las narices de mis honestos compañeros para obligarlos a cometer actos fascistas como vender un Corsa en 12 mil dólares o escuchar Rawayana, menos mal llegué a tiempo para impedir el crimen y llevar a mi casa, digo, ante la justicia a estas deliciosas panelas a excepción de estos 3 kilitos de acá que me los voy a llevar el finde a la discoteca de al lado para corroborar que no estén ligados con cal”, concluyó el funcionario antes de ir a su entrenamiento de trompo en caso de que los Estados Unidos invadan armados con beyblades. 

