Domingüire No. 378: Matt Damon

Matt Damon vive su odisea en IMAX y en Dominguire en full HD webRip, y es que esta semana engalana nuestra portada el marciano, el ídolo de cualquier padre que haya visto Jason Bourne, el mismísimo Odiseo, también conocido por su papel de Po en los Teletubbies.

¡Pero cuidado! Como sabemos que los domingos es el día que tienes más tiempo para leer mientras vas al baño, esta edición tiene mucho más que eso: también te incluimos un perfil del boxeador Leandro Paredes y al nuevo fichaje del Real Madrid, el grandeliga dominicano Vinicius Jr., entrevistamos en EXCLUSIVA al Minion que le escribió las canciones del Mundial a Shakira para expresar lo que han sido los últimos años bajo la tutela de Gru y por si fuera poco te contamos cómo saber si el autobusero que te estás cogiendo tiene familia.

Date un descanso de ser un rompe hogares y busca ya tu Dominguire en tu puesto de hamburguesas triples más cercano.