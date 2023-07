Un tribunal en el recién fundado Estado Islamico de Carabobo, admitió la acusación por parte de la fiscalía en contra de los 33 hombres que fueron detenidos de manera arbitraria en un allanamiento ilegal a una propiedad privada. Los sospechosos fueron injustamente imputados bajo los cargos de “ultraje al pudor“, “agavillamiento” y “conspiración para pasarla rico”. Esta detención marca un gravísimo precedente, entendiéndose que este órgano de “justicia” no cumple con la constitución desde 1999 y que ahora decidió regirse por las leyes más extremistas del Corán.

Nuestro pasante subpagado recogió las declaraciones del juez, Enrique Solano, sujeto al Tribunal Sopotesentécimo de Valencia: “Los 33 individuos fueron capturados totalmente in fraganti cometiendo una variedad de delitos como ‘asociación para disfrutar de la intimidad con otras personas’, ‘fijación ocular directa entre dos hombres por un periodo mayor a dos segundos’ y ‘hacer el amor sabroso’, por lo tanto estas personas enfrentan cargos legales por incumplir con el Corán, la Biblia y la Torá que son las mayores bases legales de este país. En esta nación, el estado de derecho se debe cumplir a cabalidad, según el artículo ‘¿qué vaina es esa chico?’ estipulado en el Corán, está terminantemente prohibido reunirse en lugares privados para disfrutar de una noche fogosa con amigos, panas y compadres. Eso está escrito en nuestras bases legales y aquí existe la libertad de culto, lo cual significa que yo como judeo-cristiano-islámico, tengo el derecho a discriminar a quién a mí me dé la gana basado en mis propias creencias o simplemente, según el latín: ‘aaaaaaay vale’ que denota que dos hombres no pueden estar juntos, pues. La ley es totalmente clara, en Venezuela según el Corán es de impuros y es ilegal ser homosexual, mujer o fanático de los Cardenales de Lara, y eso se de debe respetar para que sigamos viviendo en una sociedad como esta”, concluyó Solano, quien ya estaría pensando en exigir la promulgación de una nueva Ley Orgánica Para Apedrear Mujeres Infieles.