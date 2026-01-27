El dictador ruso y visionario detrás de disfrazar a sus soldados como pingüinos para pelear en Ucrania, Vladimir Putin, responsabilizó a los militares venezolanos por las fallas en las defensas antiaéreas del país, argumentando que en al menos unos de los casos, un sargento las desconectó para poner a cargar su teléfono.

El autoproclamado zar de Rusia, Ucrania y la belleza continuó defendiendo la efectividad de los sistemas de defensa antiaérea rusos Buk-M2E, al igual que los IGLA-S, argumentando que su precio de 69.000.000 barriles de petróleo está totalmente justificado: “Funcionan perfectamente, de hecho dispararon dos sin ningún problema, el problema es que los milicianos no saben apuntar porque la mitad están tuertos, la otra mitad tiene presbicia y a los demás les dio un infarto cuando escucharon el primer bombazo. Nuestros sistemas Buk también son altamente efectivos siempre y cuando se mantengan conectados, lo cual no fue el caso porque tenemos reportes indicando que un sargento de las FANB los desenchufó para poner a cargar su iPhone 11. Así mismo, también nos llegó información confirmando que otro de los Buk se encontraba inhabilitado porque lo utilizaron como escenario para montar una miniteca de año nuevo”, explicó Putin, visiblemente molesto, mientras confirmaba que el resto de las defensas antiaéreas no funcionario porque ningún miembro de la FANB sabe leer ruso ni español.